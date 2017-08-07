Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Катара в РФ Фахадом аль-Аттыйей ситуацию в Персидском заливе.

Об этом заявило само внешнеполитическое ведомство РФ.

«В ходе беседы состоялось обсуждение актуальной ближневосточной проблематики с акцентом на сохраняющуюся кризисную ситуацию в отношениях между Катаром и рядом государств региона и возможные пути ее нормализации», — цитирует «РИА Новости» сообщение.

Ранее Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его руководство в поддержке террористов. Позже они потребовали Доху разорвать отношения с Турцией и Ираном и закрыть телеканал «Аль-Джазира».