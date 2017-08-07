Первый международный музыкальный фестиваль под названием «Части света» откроется в Санкт-Петербурге 9 сентября. Его представит фронтмен группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, который является арт-директором фестиваля.

Музыканты, приехавшие из разных стран мира, будут выступать на двух сценах. Кроме того, гостей будут угощать блюдами экзотической кухни. Для любителей танцев проведут мастер-классы.

Организаторы фестиваля отмечают, что их главная задача — продемонстрировать особенности музыки разных стран и показать богатство современного музыкального звучания.

Как сообщает ИА «Невские новости», на музыкальный форум приглашены Flook, Terakaft, Duo Mosalini–Grouet, Мгзавреби, The Beat и Ranking Roger, Manu Delago, «Ят-ха» и многие другие.

Фестиваль «Части света» пройдет в центре Петербурга, в историческом ландшафтном саду дворца Юсуповых.