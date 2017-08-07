Россия активизирует работу по снижению зависимости экономики от доллара США как расчетной валюты и от американских платежных систем. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает «РИА Новости».

Рябков добавил, что работа, связанная с импортозамещением, «становится насущной необходимостью».

«Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты и так далее», — сказал дипломат. России необходимо «перестать зависеть от доллара и американской валютно-финансовой системы, чтобы сойти с этого крючка», добавил Рябков.

В начале августа США ввели новые антироссийские санкции, Москва в ответ сократила число американских дипломатов и сотрудников дипмиссий до 455 человек.