Группу волонтеров пожарной службы на Сицилии уличили в поджогах леса ради премиальных выплат. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Расследование началось после того, как начальство обратило внимание на странности в статистике выездов пожарных на тушение. По данным следствия, бригада из 15 человек поджигала лес, после чего тушила его. Делали они это из-за бонусов, которые участники бригады получали за сверхурочную работу — €10 в час. Как сообщает «Ридус», руководитель волонтеров лично выезжал на природу в своем фургоне во время рабочей смены, после чего приезжал на место возгорания уже на пожарной машине.

Бригадир в настоящее время находится под домашним арестом, всех волонтеров ждет суд.