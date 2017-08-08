Действующий чемпион России впервые пропустил пять мячей за одну игру — в рамках четвертого тура РФПЛ-2017/18 «Спартак» на выезде крупно уступил «Зениту». Петербургский клуб оказался сильнее москвичей во всех аспектах, решив исход мачта еще до перерыва. Во втором тайме спартаковцев хватило только на гол престижа, забитый с пенальти (5:1)

Итоги встречи для «Известий» подвел заслуженный тренер СССР, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец.

— Прогнозируя возможный ход таких матчей, нужно в первую очередь учитывать физическое состояние обеих команд и разницу в качестве исполнителей и сыгранности во всех линиях, — заявил «Известиям» экс-главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец. — С физическим состоянием у «Спартака» всё было более-менее нормально, подбор игроков в нападении также внушает оптимизм, но всё это нивелируется дисбалансом в игре обороны. А в матче с «Зенитом» произошел еще и провал в средней линии. Причем я бы сосредоточился даже не на индивидуальных ошибках вроде неудачного паса пяткой Фернандо, после которого был забит первый гол в ворота Реброва, а на неудачных командных взаимодействиях.

В матче очень ярко проявили себя новички сине-бело-голубых Далер Кузяев (гол + голевой пас), Себастьян Дриусси (два голевых паса) и Эмануэль Маммана — аргентинский защитник очень уверенно выглядел в дебютном матче за «Зенит». Новобранцы же «Спартака» пока не могут порадовать своих болельщиков — серб Марко Петкович проигрывает конкуренцию Андрею Ещенко, а дебют арендованного у «Челси» Марио Пашалича пришелся на последние 20 минут матча с «Зенитом», когда счет уже был 4:1.

— «Зенит» очень активно поработал на трансферном рынке, — отметил шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов. — Все новички очень высокого уровня, что и отражается на результатах команды. Особенно выделяются аргентинцы — Леандро Перевес и Себастьян Дриусси. «Спартак» не стал сильно перетряхивать состав после чемпионского сезона. Это логично, но под Лигу чемпионов красно-белым необходимо усиление. Если Марио Пашалич сумеет достойно заменить Романа Зобнина, то красно-белым нужен еще один качественный футболист в группу атаки.

Героем встречи оказался форвард Александр Кокорин, ставший движущей силой почти всех атак петербургского клуба и отметившийся двумя голевыми действиями. После четырех матчей нынешнего сезона на его счету уже пять очков по системе «гол + пас» (3+2). Стоит отметить, что за весь прошлый год Александр забил пять голов.

— Кокорин демонстрирует классную игру на старте сезона, — добавил Валерий Кечинов. — Смена тренера пошла ему на пользу. Видимо, Роберто Манчини смог найти подходы к форварду и раскрепостить его. В таланте Кокорина мало кто сомневался, однако ему всегда чего-то не хватало. Преображение Александра — большой плюс для сборной России. Считаю, что он и Кузяев способны усилить нашу национальную команду.

По мнению Анатолия Бышовца, главным открытием нового сезона стал Далер Кузяев.

— Роберто Манчини и селекционный отдел «Зенита» осмысленно провели усиление, четко оценив, на каких позициях были провалы, и скрупулезно подобрав новых исполнителей, — сказал «Известиям» эксперт. — Причем они не ограничились многомиллионными денежными вливаниями, а рассмотрели резервы в пределах страны, что и привело к приобретению Далера Кузяева, являющегося главным открытием сезона. Еще несколько лет назад было понятно, что у этого игрока большое будущее. Если говорить про «Спартак», то усиление, которого просит Массимо Каррера, должно было быть обеспечено не сегодня, а вчера. Мне понятно желание руководства не нарушать общекомандную химию, с таким трудом выстроенную осенью. Но чтобы отстоять золото и достойно выступить в Лиге чемпионов, нынешнего подбора игроков явно недостаточно.

Спартаковцы в седьмой раз пропускают пять мячей в чемпионате России, и в третий раз их громит именно «Зенит» — 5:0 (2012/13), 5:2 (2016/17) и 5:1 (2017/18). Кроме того, многие эксперты и болельщики отметили, что на всех этих матчах работал нижегородский арбитр Михаил Вилков. После четырех туров московский клуб расположился на 10-м месте, набрав всего пять очков.

— Не думаю, что стоит акцентировать внимание на месте команды в турнирной таблице после четырех сыгранных туров, — подытожил Валерий Кечинов. — Первые выводы можно будет делать после хотя бы 10 сыгранных матчей. Пока отставание от «Локомотива» и «Зенита» не выглядит критическим.

Стоит отметить, что матч «Зенит»–«Спартак» посетило более 53 тыс. зрителей, что стало новым рекордом посещаемости стадиона «Санкт-Петербург».

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