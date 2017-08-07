Тела двух молодых людей, которые несколько дней не выходили из номера, обнаружили в одной из гостиниц Краснодара 4 августа.

По данным Следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, тела 4 августа обнаружила горничная. Рядом с погибшими сотрудники полиции обнаружили использованные шприцы и тюбик. Как сообщает ИА KrasnodarMedia, предположительно в нем находилось наркотическое вещество.

Установлено, что молодым людям было по 27 лет, один из них являлся жителем Краснодара, а другой — Сочи. При заселении 2 августа они просили, чтобы персонал гостиницы их не беспокоил. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления причин и обстоятельств произошедшего.