Число туристов из России, заразившихся вирусом Коксаки, растет в Турции. Вирус является чрезвычайно заразным и проявляется характерной сыпью по всему телу, сильным обезвоживанием и температурой в 40 градусов. Болезнь также может вызывать проблемы с сердцем и менингит.

Вирус охватил все морские курорты Турции, в связи с чем десятки отдыхающих вынуждены прервать отпуск и вернуться домой, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что влажный и жаркий климат Турции способствует распространению эпидемии, а медики лечат только симптомы, поскольку вакцина от вируса Коксаки пока не изобретена.