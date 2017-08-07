Последнее в этом году частичное лунное затмение произойдет вечером в понедельник. Ожидается, что оно явит миру так называемую кровавую Луну — из-за особенностей светопреломления лучей Солнца через атмосферу Земли Луна окрасится в багрово-красноватые тона.

При ясной погоде это астрономическое явление будет доступно в этом году для наблюдения почти на всей территории России, включая Москву и Санкт-Петербург.

Затмение начнется в 20:24 мск и продлится до 22:19 мск. В течение этого времени диск Луны будет перекрыт для земного наблюдателя северной частью тени Земли. Он будет перекрыт примерно на четверть в максимальной фазе затмения.

Самый благоприятный момент для наблюдения за Луной в тени Земли в Петербурге и Москве приходится на 21:20, когда спутник глубже всего погрузится в земную тень.

Астрономическое явление будет доступно для наблюдения невооруженным глазом, а также в телескопы и бинокли, несмотря на то, что Луна в этот момент будет располагаться достаточно низко над горизонтом. Бордово-красный цвет Луны также можно будет заметить без дополнительной оптики.

Посетители Московского планетария смогут также увидеть Луну в телескопы с 19:00 до 23:00. Билеты можно приобрести в понедельник с 19:00 до 22:00 в кассах планетария. Астрономическая площадка будет открыта только при ясной погоде, передает «Федеральное агентство новостей».

В Петербурге увидеть частное лунное затмение в телескопы будет возможно в обсерватории планетария с 21:00 до 21:50.

На Чукотке и Камчатке затмение не будет видно, поскольку там Луна уже скроется за линией горизонта на момент его начала.

По информации Московского планетария, с субботы на воскресенье можно будет наблюдать самый красивый звездопад года, передает BFM.RU.

Следующее лунное затмение, которое можно будет увидеть на территории России, произойдет 31 января 2018 года. Его будет видно во всех регионах страны, кроме западных и юго-западных.