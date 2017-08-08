Представители ведущих вузов подвели итоги первой волны приемной кампании. Наибольшей популярностью в этом году пользуются естественнонаучные направления — физика, химия, математика и медицина. Гуманитарии выбирают политологию и журналистику. Одними из топовых по соотношению количества бюджетных мест и числа поданных заявлений стали факультет мировой политики и факультет глобальных процессов МГУ, где конкурс составил 52 человека на место. Конкурс на факультет международных отношений МГИМО — 83 человека на место.

Также в вузах отметили рост среднего балла ЕГЭ у абитуриентов. Так, общий балл среди зачисленных студентов в РУДН в 2016 году составлял 65,82. В 2017-м — уже 71,12.

В начале августа прошла основная волна зачислений в вузы. По ее итогам была распределена львиная доля бюджетных мест. Например, в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова бюджетные места заполнены на 80%.

— Всего в Московский университет подано около 30 тыс. заявлений. В сентябре студентами МГУ станут десять тысяч талантливых ребят, которых мы научим мыслить. Несмотря на то что мы ощущаем последствия демографического спада конца 90-х, средний конкурс в МГУ стабильно растет. В этом году он достиг 7,3 человека на место, — сказал ректор МГУ Виктор Садовничий.

Ректор отметил, что, как и в прошлом году, большой популярностью пользуются естественнонаучные направления. Но большой конкурс сохраняется и среди гуманитарных специальностей: философия, психология, журналистика. Хорошие цифры приема «дал новый факультет космических исследований».

Первое место по популярности занял факультет фундаментальной физико-химической инженерии (конкурс вырос на 33%). На втором месте — факультет вычислительной математики и кибернетики (рост конкурса на 29%) и факультет почвоведения (на 21%). Среди гуманитарных направлений прирост показали философский факультет (на 15%), факультет психологии (на 11%) и факультет журналистики (на 10%).

Самым популярным по соотношению количества бюджетных мест и числу поданных заявлений стали факультет мировой политики и факультет глобальных процессов, где конкурс в 2017 году составил 52 человека на место.

В МГУ также отметили, что первые итоги приемной кампании продемонстрировали рост среднего балла ЕГЭ у абитуриентов.

Это подтвердили и в Росcийском университете дружбы народов. В пресс-службе РУДН «Известиям» рассказали, в 2016-м общий балл среди зачисленных студентов составлял 65,82. А для абитуриентов в 2017-м — уже 71,12.

Ответственный секретарь приемной комиссии МГИМО Игорь Путинцев рассказал «Известиям», что средний балл ЕГЭ поступивших на бюджетную основу обучения в этом году составил 95, на договорную — около 80. В прошлом году балл на бюджет был 94.

— Почти половина зачисленных в МГИМО (45%) — золотые медалисты. В МГИМО поступили абитуриенты из 77 субъектов РФ, из них 46% проживают за пределами Москвы. 126 человек (почти 30% бюджетного набора) зачислены в университет без экзаменов по итогам олимпиад, — сказал Игорь Путинцев.

В РУДН больше всего заявлений было подано на факультет «Лечебное дело» (более 4 тыс.), «Стоматология» (более 2,5 тыс.) и «Фармация» (более 2 тыс.).

В МГИМО уже традиционно самыми востребованными стали факультет международных отношений, международно-правовой факультет, факультет международных экономических отношений, факультет международной журналистики. Так, конкурс на бюджетные места на программу «Международные отношения» составил 83 человека на место.

Всего на программы бакалавриата МГИМО МИД России в 2017 году поступило 1378 абитуриентов (на 50 человек больше, чем в прошлом году).

В Московском педагогическом государственном университете «Известиям» рассказали, что самый большой конкурс в этом году наблюдался в Институте журналистики, коммуникаций и медиаобразования. Конкурс составил 35 человек на место.

— Конкурс в Институте иностранных языков — 25 человек на место, в Институте филологии — 11 человек на место. Это самые востребованные в настоящий момент направления подготовки, — сказала начальник управления по организации приема поступающих в МПГУ Ольга Князева. — Также высоким спросом пользуются программы традиционного для нас направления подготовки — педагогического образования. Они есть в каждом из 15 учебных подразделений — институтов и факультетов.

Руководитель пресс-службы МПГУ Михаил Тимофеев сообщил, что сегодня заполнено 80% бюджетных мест. Средний конкурс по университету на очную форму — 19 человек на место, на очно-заочную форму — 8 человек на место. Средний балл ЕГЭ составил 72.