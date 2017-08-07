Аномально жаркая погода, установившаяся в Крыму, стала причиной перегрузок, возникших в энергосетях, рассказал ТАСС директор «Крымэнерго» Виктор Плакида.

Он отметил, что температура воздуха достигает +40 и даже местами +50 градусов, из-за этого трансформаторы не выдерживают нагрузки.

«Оборудование себя чувствует в таких условиях не очень хорошо: происходят оплавления, перегорания», – отметил он, добавив, что в регионе наблюдается приток туристов, что влияет на нагрузку электросетей.

Ранее сообщалось, что энергетики дважды за воскресенье, 6 августа, дважды вводили графики временного отключения электроснабжения в Крыму.