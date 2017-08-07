Уголовное дело возбуждено по факту падения фонаря на голову ребенка в Санкт-Петербурге. Статья — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

ЧП произошло у Московского вокзала. Один из фонарей, освещающих тротуар на привокзальной площади, оторвался от кронштейна столба и рухнул вниз.

Семилетний мальчик был госпитализирован. У него черепно-мозговая травма, сообщает Санкт-Петербург.Ру. Известно, что ребенок приехал в город из Москвы.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. В частности, разыскиваются организации, которые отвечают за состояние светильников в этом районе.