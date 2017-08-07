На карте столичных парковок появились адреса станций, где можно подзарядить электромобиль. Об этом заявил руководитель ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) Александр Гривняк.

По его словам, город оказывает поддержку развитию электромобилей, поскольку этот вид транспорта позволяет снизить концентрацию вредных выбросов в атмосферу, сообщает сетевое издание m24.ru. В настоящее время в зоне платных парковок организовали 13 зарядных станций для автомобилей с электрическим двигателем. Все они располагаются в пределах ТТК. Часть из них откроется после завершения работ по благоустройству в рамках программы «Моя улица», пишет ТАСС.

Список всех доступных зарядных станций для электромобилей можно увидеть на сайте АМПП, выбрав фильтр «Зарядные станции для электромобилей».