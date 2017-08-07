Палеонтологи Томского государственного университета (ТГУ) обнаружили в Ачинском районе Краснодарского края ранее неизвестное скопление костей динозавров и мамонтов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что останки крупных травоядных, предположительно зауроподов и стегозавров, а также хищных динозавров были найдены в разрезе Большой Илек, кости древних мамонтов были обнаружены выше — на горизонте.

Новое месторождение древних захоронений по своей структуре напоминает Шестаковский Яр в Кемеровской области, где располагается одно из самых крупных скоплений динозавровой и мамонтовой фауны в России, сообщает Сибирское агентство новостей.

По словам заведующего лабораторией континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ТГУ Сергея Лещинского, ранее кости древних мамонтов обнаруживали в болотах. В нынешнем случае захоронение было обнаружено в земле.

«Кости в таких случаях находят выветренными, но относительно целыми, а тут практически все сломаны. Погрызов хищников на них мы не нашли, поэтому, возможно, здесь «поработал» и древний человек», — приводит слова Лещинского телеканал «360».

По оценкам экспертов, возраст разреза Большой Илек составляет 100–120 млн лет мелового периода. В ближайшее время специалисты намерены установить точный возраст отложений на основе лабораторного анализа останков.