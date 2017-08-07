В ХМАО следователи работают с тремя новыми уголовными делами, фигурантом которых является бывший мэр Сургута Дмитрий Попов. Расследование первого, «песочного», дела выявило случаи превышения полномочий. Речь идет о выделении субсидии совхозу «Северное» перед его банкротством и передаче помещения национальной общине «Украинская Родына», а также о покупке без торгов помещения под частный детский сад.

Как пишет ИА «Ура.ру», теперь в отношении Попова возбуждено в общей сложности уже пять дел. В мае 2016 года мэр Сургута Дмитрий Попов написал заявление об увольнении по собственному желанию из-за уголовного дела, по которому проходил свидетелем.

Из-за вероятности стать обвиняемым Попов решил покинуть свой пост, чтобы не стать фигурантом в качестве действующего главы города. Расследовалось дело о сделке по продаже песка, ущерб от которой составил 46 млн рублей.