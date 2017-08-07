Чартерный рейс из Нячанга (Вьетнам) на сутки задержали в аэропорту. Прибытие самолета ожидалось сегодня, 7 августа в 8:30, но в итоге воздушное судно приземлится в Благовещенске только 8 августа в 6:00.

Рейс 2554 Нячанг–Благовещенск авиакомпании «Икар» переносили уже несколько раз. Сначала его отложили до 17:00, затем до 21:00, но в итоге перенесли совсем. Причина такой задержки до сих пор не сообщается. Как сообщает ИА «Амур.инфо», обратный рейс намечен также на 8 августа на 10:30.

По словам самих туристов, с которыми удалось связаться по телефону, вылета они ожидают уже 20 часов. Прохладительные напитки, положенные им по закону, предложили совсем недавно. Горячего питания нет, предлагают лишь кафе в аэропорту. Кроме того, отсутствует комната матери и ребенка, хотя среди пассажиров многие — с маленькими детьми. Туристы буквально сидят на чемоданах, гостиницу им также не предоставили.