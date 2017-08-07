Двух тонущих девочек спас на пруду житель Орла
Две 14-летние девочки были спасены на Силикатном пруду в Орле. Это произошло благодаря местному жителю, который вовремя заметил тонувших.
ЧП произошло в минувшую субботу, 3 августа, в районе не оборудованного для купания пляжа. Житель Орла, отдыхавший на берегу, первым заметил, что с подростками происходит неладное.
Он позвал спасателей, дежуривших поблизости, а сам ринулся в воду. Мужчине самостоятельно удалось вытащить на берег одну девочку, а второй на помощь пришли спасатели, сообщает InfoOrel.ru.
Подростки не пострадали. Их спаситель отказался сообщать свою фамилию. Известно лишь его имя — Владимир.