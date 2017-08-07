Оренбургского школьника поздравили с днем рождения рок-музыканты со всего мира. Для 13-летнего Никиты Старостина размещен ролик на YouTube с участием 15 групп и исполнителей из России, США, Канады, Украины и Швеции. Звезды пожелали оренбуржцу «быть на волне и слушать хорошую музыку». Среди них были Papa Roach, Marky Ramone, Sсream Inc, Mike Portnoy, Metal Church, OVERKILL, Skull First, Sonic Syndicate, Stardown, Sershen&Zaritskaya, Amatory, «Путь Cолнца».

Как передает РИА «Оренбуржье», мальчик давно увлекается рок-музыкой. Он побывал на концерте всемирно известной группы Metallica в пять лет. Во время выступления его поднял на сцену один из технических специалистов. Затем фронтмен Metallica Джеймс Хэтфилд пригласил семилетнего Никиту посетить их студию в Сан-Франциско. А в 2014 году на концерте в Стамбуле Джеймс подошел к Никите и попросил его ударить медиатором по струнам его гитары.

Год спустя юный оренбуржец снялся в клипе группы Amatory. Увидев ролик на YouTube, Никита сказал, что день рождения 2017 года он запомнит на всю жизнь.