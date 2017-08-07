Администрация бывшего президента США Барака Обамы рассматривала возможность взлома почты российских чиновников с целью получить компрометирующие материалы как один из вариантов ответа Вашингтона на якобы вмешательство РФ в американские выборы. Об этом пишет газета New Yorker.

Как сообщил изданию чиновник, участвовавший во встрече в администрации главы США, на тот момент действующий директор ФБР Джеймс Коми, предложил в качестве ответных мер выслать из страны как можно больше российских агентов разведки. Кроме того, один из членов аппарата нацбезопасности США выразил инициативу введения санкций против президента РФ Владимира Путина. Еще один участник встречи предложил АНБ взломать электронную переписку российских чиновников.

29 декабря 2016 года Вашингтон ввел санкции против России в ответ на якобы вмешательство Москвы в президентские выборы. Также 35 российских дипломатов были объявлены в США персонами нон грата. Российская сторона неоднократно подчеркивала безосновательность подобных обвинений и опровергала их.