В Петрозаводске компания, ответственная за ремонт городских дорог, ускорила процесс только после того, как власти пригрозили ей расторжением контракта. По словам мэра города Ирины Мирошник, дороги отныне ремонтируются даже в плохую погоду.

Впрочем, в мэрии еще не решили, продлевать ли контракт с «Автодорстроем». Это станет известно, после того как качество работ оценят специалисты. Если оно будет признано удовлетворительным, работы будут зачтены компании, сообщает ИА «Карелinform».

Напомним, претензии к деятельности «Автодорстоя» по ремонту улиц неоднократно возникали у руководства города и общественных контролирующих организаций. На прошлой неделе мэр сообщила, что контракт с фирмой будет расторгнут.