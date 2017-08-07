Документальный фильм о принцессе Диане, в котором она откровенно рассказывает о себе и своей жизни, показал британский телеканал Channel 4. Картина вызвала у зрителей крайне неоднозначную реакцию.

В картину «Диана: ее собственные слова» вошли кадры, сделанные преподавателем по технике речи Питером Сеттеленом в 1992–1993 годах.

Выход фильма приурочен к 20-й годовщине смерти леди Ди, пишут «Дни.Ру».

Принцесса Диана признается, что ее брак с принцем Чарльзом был несчастливым с самого начала: ее супруг всю жизнь любил другую женщину, Камиллу Паркер-Боулз, передает телеканал «Звезда». Диана также рассказала о том, что из-за поведения Чарльза чувствовала себя несчастной и на этом фоне у нее развилась депрессия, от которой она страдала долгое время, а также расстройство пищевого поведения.

Леди Ди рассказывает, что была влюблена в своего телохранителя Барри Манаки, который погиб в аварии. Однако принцесса была уверена, что его убили.

По данным британских СМИ, пленки с разговорами были проданы телеканалу NBC за неизвестную сумму денег.

Мнение зрителей, которые увидели фильм, разделились. Так, некоторые британцы были в восторге от картины о любимице всего мира. Другие же посчитали, что с моральной точки зрения публиковать интимные признания Дианы неправильно.