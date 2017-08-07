Москва разочарована внешней политикой президента США Дональда Трампа, которая во многом представляет худшее наследие деятельности Барака Обамы.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Во многих отношениях это продолжение худшего из наследия Обамы, даже некоторые ужесточения по ряду аспектов и направлений, и риторики, и той политической линии, которая вызывала на завершающем отрезке пребывания у власти предыдущей администрации проблемы в отношениях с нами и проблемах США в отношениях с другими странами», — цитирует его «Интерфакс».

Он добавил, что сейчас Вашингтон придерживается преемственности в политике, негативной для России. Курс на конфронтацию с Кремлем Белый дом взял при предыдущем президенте США Бараке Обаме, который на протяжении нескольких последних лет вводил санкции против отдельных граждан и даже секторов экономики РФ. Разногласия двух стран касались внешней политики.