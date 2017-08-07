Сбой произошел в работе социальных сетей Facebook и Instagram. С проблемой доступа столкнулись пользователи по всему миру, включая и жителей России.

Проблемы с доступом к сервису Facebook появились у пользователей в Дании, Швеции, Польши, Афганистане и России утром 7 августа около 10:00 мск. Аналогичные проблемы со входом в аккаунт возникли в то же самое время у пользователей Instagram, которая является дочерним ресурсом Facebook. Кроме того, у ряда пользователей, которые все-таки смогли попасть в свою учетную запись, не обновлялась новостная лента, сообщает «Дни.Ру».

В настоящее время проблемы устранены.