Заявление об увольнении по собственному желанию написал ректор Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Сергей Донич. Главой университета стал Андрей Фалалеев.

Приказ об увольнении уже подписан. Новый ректор окончил Севастопольский приборостроительный институт. Опыт работы на руководящей должности у него уже есть — он был директором института передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, сообщает ИА SevastopolMedia.

Сергей Донич возглавил Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского в октябре 2014 году. Тогда он оставил должность заместителя председателя правительства Крыма.