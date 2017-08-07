Российский бизнесмен Вячеслав Семенчук объявил о запуске первой в мире кошерной криптовалюты.

По словам Семенчука, криптовалюта BITCOEN (Coen — сословие священнослужителей в иудаизме) создана для общины евреев всего мира и контролируется только ими. Каждые 10% единиц криптовалюты передаются общинам. Также участники экосистемы получат возможность получить беспроцентный кредит в цифровой валюте.

Предприниматель добавляет, что BITCOEN будет выпущена в ограниченном количестве, ее нельзя подделать, украсть или обесценить, выпустив новую эмиссию. Всего планируется выпуск 100 млн единиц BITCOEN, их количество не может изменяться ни одной стороной. Стартовый курс одной единицы криптовалюты составит $1.

Согласно прогнозу Семенчука, капитализация его проекта за два года составит $1,5 млрд.