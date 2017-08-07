Адлер стал самым популярным направлением внутреннего туризма в РФ в летнем сезоне 2017. Соответствующие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Большая часть россиян из всех российских курортов предпочитает Адлер — их примерно 40% от общего турпотока. Далее по популярности идут Центральный, Хостинский и Лазаревский районы, сообщает телеканал «360». Средняя продолжительность отдыха туристов здесь составляет от 9 до 11 ночей, недельное проживание обходится в 25–28 тыс. рублей. Вторую и третью строчку заняли у россиян Анапа и Геленджик. В среднем здесь проводят от 7 до 10 ночей и платят 20–22,5 тыс. рублей. Курорты Крыма расположились на 3–5-й позициях. Средняя продолжительность отдыха здесь колеблется от 7 до 11 ночей и обойдется в 26,5–32 тыс. рублей. Отдыхающие чаще всего предпочитают Ялту, Евпаторию, Судак, Алушту, Феодосию и Коктебель.