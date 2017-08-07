Закрытие двух подмосковных полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) планируется к 1 сентября.

Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым.

«Этим полигонам 50–60 лет, они исчерпали свои лимиты, и из 39 полигонов мы на сегодняшний день закрыли 22, еще два — Кулаковский и Царево, это Пушкинский район, — закрываем накануне первого сентября, потому что неподалеку, в частности в Чеховском районе, находится школа», — цитирует Воробьева «РИА Новости».

Он добавил, что при поддержке правительства вместо полигонов будут строиться современные мусоросжигательные заводы в малонаселенных местах Подмосковья.

Ранее Медведев обратил внимание на существующую проблему ТБО, которые вызывают нарекания у населения, вынужденного жить рядом с ними.