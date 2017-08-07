Транспортная прокуратура Дальнего Востока проверит обстоятельства задержки движения поездов на Транссибирской магистрали из-за ливневых дождей в Приморье.

Ведомство проверит исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о защите прав потребителей, сообщает ИА «Амур.инфо».

Из-за размыва путей задержаны три пассажирских поезда и отменен ряд электричек. Кроме того, прошедшие ливни подтопили семь населенных пунктов, размыли несколько дорог и нарушили транспортное сообщение с несколькими селами. Сейчас пути восстанавливаются подразделениями ОАО «РЖД», пассажиров отправляли в пункты назначения автобусами, многих забирали знакомые и родственники на машинах.