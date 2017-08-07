Трех кассиров Николаевского почтамта в Волгоградской области служба безопасности уличила в мошенничестве, в результате которого организации был нанесен ущерб в размере 7 млн 298 тыс. рублей.

По данным следствия, главный кассир вместе с двумя подчиненными совершали хищения денежных средств, подделывая кассовые документы в бумажном и электронном виде. Как сообщает novostivolgograda.ru, факт недостачи выявился в ходе очередной проверки.

В содеянном женщины сознались и частично возместили нанесенный ущерб. В данный момент по факту хищений проводится дополнительная проверка, результаты которой будут предоставлены сотрудникам правоохранительных органов.