В Рязани появился Брессюирский мост. Он получил свое название в честь французского города-побратима Брессюира.

На улице Горького, рядом с которым находится мост, уже появилась соответствующая табличка с надписью на двух языках — русском и французском. На ней сообщается, что мост назван в честь дружбы двух городов.

РИА «7 новостей» уточняет, что инициатива назвать мост таким образом принадлежит депутатам городской думы. А вот предложение назвать Брессюирской одну из улиц в рязанском поселке Карцево депутаты не поддержали.

Кроме французского Брессюира, городами-побратимами Рязани являются болгарский Ловеч, немецкий Мюнстер, китайский Сюйчжоу, белорусский Брест, абхазский Новый Афон и польский Острув-Мазовецка.