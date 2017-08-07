Вечером в воскресенье, 6 августа, легковой автомобиль упал в пропасть в Чечне, на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Установлено, что в салоне машины на момент аварии находились три человека, один поднят на поверхность спасателями.

Глубина пропасти около 150 метров, поиски двоих пострадавших продолжаются, передает ТАСС со ссылкой на спасателей.

Инцидент имел место в ущелье горной реки Аргун, спасатели, добровольцы и пожарные продолжают поиски двух человек.