Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушений правил безопасности при ведении горных работ на руднике «Мир» в Якутии. На Мирнинском ГОКе были изъяты документы, связанные с проведением подземных работ, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, прорыв воды на руднике в Якутии произошел в минувшую пятницу. После аварии на поверхность подняли 143 горняка. Продолжаются поиски еще восьмерых человек, напоминает РЕН ТВ.

Причиной прорыва стал, по предварительным данным следствия, технологический сбой на резервуаре хранения воды.

Горнорабочий Алишер Мирзаев, спасенный из шахты на руднике «Мир», рассказал об ужасе, который он пережил. По его словам, за секунды до прорыва воды в шахте выключился свет, а затем на него обрушилась «глыба воды». Мужчина поднимался наверх с раненой ногой, несмотря на идущую сверху вниз воду и другие препятствия, которые преграждали ему путь. Затем его обнаружили спасатели, которые и подняли пострадавшего наверх.