Жители Москвы смогут оформить и получить загранпаспорт на пять лет в любом из 127 центров государственных услуг в любой день недели. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.

«Получить пятилетний загранпаспорт москвичам стало еще проще: это можно теперь сделать семь дней в неделю с 08:00 до 20:00, то есть в любое время работы центров «Мои документы», — говорится в сообщении.

Специалисты центров госуслуг раньше только принимали документы на оформление паспорта. Для получения документа необходимо было обращаться к сотрудникам ОМВД, которые работают на территории центров по своему графику.

Однако начиная с 7 августа загранпаспорт на пять лет стало возможно и оформить, и получить в любом из 127 центров госуслуг в каждом районе столицы. Москвичам и временно зарегистрированным в городе услугу окажут в любом центре независимо от прописки. При этом необходимости ориентироваться на график работы сотрудников ОМВД больше нет.

В Москве 97% услуг можно получить без привязки к месту жительства. Столичные центры «Мои документы» входят в тройку мировых лидеров по доступности, комфортности и управлению очередями, передает РИАМО. А по обратной связи с гражданами они возглавляют рейтинг.

Если ожидание в очереди получения услуги составило более 15 минут, клиента угостят чашкой кофе.