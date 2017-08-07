СУ СКР по Ставропольскому краю проведет проверки в Ипатовской районной больнице — там скончался трехлетний ребенок-инвалид. ЧП произошло утром 3 августа.

Мальчика, признанного инвалидом детства, госпитализировали в связи с ухудшением здоровья. В больнице ему был поставлен диагноз «пневмония». Спустя непродолжительное время ребенок умер, сообщает NewsTrackler со ссылкой на краевое Следственное управление.

По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка стала сердечная недостаточность. Во время проверки СК будет выяснять, была ли в полной мере оказана мальчику медицинская помощь.