Руководство Тимер Банка приняло решение о закрытии дополнительного офиса в Казани. Как говорится в официальном сообщении банка, это сделано в целях оптимизации региональной сети. По словам главы временной администрации банка Александра Машира, Тимер Банк постепенно переходит на дистанционные каналы обслуживания.

Как напоминает ProKazan.ru, в июле банк закрыл по одному офису в Нижнекамске и Набережных Челнах. Впрочем, в этих городах представительства кредитной организации всё же остались.

Ранее «Известия» писали о том, что с 20 февраля в казанском Тимер Банке была введена временная администрация Агентства по страхованию вкладов. Она занимается обследованием финансового положения банка.

В декабре 2016 года Тимер Банк приостановил обслуживание банковских карт, после того как международные платежные системы Visa и MasterCard, в свою очередь, перестали обслуживать карты через процессинговый центр Татфондбанка.