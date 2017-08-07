Конфликт Андрея Малахова с «Первым каналом» мог возникнуть из-за того, что руководство ток-шоу «Пусть говорят» не отпустило телеведущего в декрет. Об этом сообщает журнал ELLE со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщает BFM.RU, супруга Андрея Малахова Наталья Шкулева находится на серьезном сроке беременности, поэтому телеведущий решил уйти в декретный отпуск, чтобы помочь жене в уходе за их первенцем.

По данным источника, ведущий обратился к руководству с просьбой предоставить ему декретный отпуск, однако новый продюсер ток-шоу «Пусть говорят» посоветовал Малахову определиться, телеведущий он или бебиситтер, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Ранее в СМИ появились сообщения о переходе Андрея Малахова с «Первого канала» на ВГТРК из-за конфликта ведущего с руководством ток-шоу.