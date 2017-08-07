Уголовное дело возбуждено на начальника следственного отдела УМВД России по Астрахани Юрия Янченко, который был задержан в минувшую пятницу при получении взятки в полмиллиона рублей. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

На сайте ведомства сообщается, что 4 августа 2017 года Янченко около здания следственного управления УМВД России по Астраханской области получил взятку в размере 500 тыс. рублей за незаконные действия по уголовному делу, которое находилось в производстве его отдела.

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону Андрея Хегая, которого цитирует ТАСС, речь шла о плате за услугу по переквалификации уголовной статьи местному жителю на менее тяжкую.

В момент передачи денег начальник следственного отдела был задержан сотрудниками УФСБ России по Астраханской области. На Юрия Яненко заведено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, выясняются все обстоятельства произошедшего.