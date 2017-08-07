Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» может быть технически не готов к транзиту газа. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, пишет телеканал «Звезда».

По его словам, это может обернуться катастрофой.

«Если она будет не готова, это будет катастрофа», — сказал он в интервью телеканалу «UA:Перший».

«Нафтогаз» принял решение сократить инвестиции в «Укртрансгаз» в связи с рисками, связанными со строительством газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».