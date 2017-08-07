Численность безработных граждан в России снизилась за год почти на 145 тыс. человек, рассказал в понедельник, 7 августа, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

«Показатели рынка труда демонстрируют позитивную динамику», — рассказал он, добавив, что в настоящее время в России зарегистрированы 796 безработных граждан. С августа 2016 года этот показатель снизился почти на 145 тыс. человек, отметил Топилин. Министр также заявил, что в целом рынок труда активизировался. «В банке вакансий «Работа в России» было зарегистрировано почти 1,7 млн вакансий против 1,4 млн годом ранее», — сказал он.

«Такие данные говорят о росте активности бизнеса и восстановлении экономики в целом», — заключил министр.