Телеведущий Андрей Малахов написал заявление об увольнении. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, бессменный ведущий ток-шоу «Пусть говорят» написал заявление об увольнении, однако неизвестно, подписано ли оно, сообщает RT. Официального подтверждения информации пока не поступало.

31 июля ряд СМИ сообщили о переходе Андрея Малахова с «Первого канала» на ВГТРК. Информацию в пресс-службе ВГТРК не подтвердили. 1 августа появились сообщения о том, что «Первый канал» рассматривает несколько кандидатур на место Малахова — Дмитрия Шепелева, Дмитрия Борисова, Александра Смола.