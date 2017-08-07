В Ростове-на-Дону спасателям удалось вытащить из воды двоих строителей нового стадиона «Ростов Арена», которые тонули в реке Дон под Ворошиловским мостом.

Выяснилось, что мужчины являются гражданами Узбекистана. Им 27 и 20 лет, отмечает RostovGazeta. Инцидент случился в воскресенье вечером. Всего за минувшие выходные в области из воды спасли восемь человек.

Напомним, в Ростове-на-Дону завершается строительство нового футбольного стадиона к чемпионату мира 2018 года. По словам представителя генерального подрядчика, на конец июля 2017 года выполнена наибольшая часть работ и «Ростов Арена» будет сдан в эксплуатацию уже в ноябре. При этом строители уложатся в первоначально утвержденный бюджет, который составлял 18,5 млрд рублей.