Один из аттракционов закрыт в парке развлечений «Сад победы» в Челябинске. Его эксплуатация прекращена по требованию прокуратуры. Во время проверки выяснилось, что у аттракциона еще в прошлом месяце истек срок службы.

Кроме того, как сообщает ИА «Урал-пресс-информ», еще у трех каруселей, произведенных в Китае, нет обязательных документов по эксплуатации.

К административной ответственности привлечен учредитель парка. Ему грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Решение примет областной арбитражный суд.