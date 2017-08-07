Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Японии Таро Коно в Маниле. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В своем вступительном слове Лавров поздравил Коно с назначением.

«Очень рад нашему знакомству. Хотел уже лично поздравить Вас с назначением на этот пост. У нас был очень плодотворный диалог и совместная работа с Вашим предшественником г-ном Ф. Кисидой», — говорится в сообщении.

Он также пожелал бывшему министру иностранных дел Фумио Кисиде успехов в новой должности.

Ранее Кисида был назначен и. о. министра обороны Японии в связи с отставкой бывшей главы Минобороны страны Томоми Инада.