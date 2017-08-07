Евросоюз хочет отложить переговоры с Россией по транзиту газа через территорию Украины на октябрь, сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.

«Очередные консультации планировались в конце августа, но, к сожалению, европейская сторона предложила их перенести на октябрь», — приводит ТАСС сообщение представителя ведомства.

В министерстве подчеркнули, что Россия уже не первый год указывает европейской стороне на изношенность украинской ГТС, отсутствие достаточных объемов инвестиций в ее модернизацию и риски транзита.

Ранее, в июне 2016 года, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что при заключении нового контракта в 2020 году поставки газа из России в ЕС через Украину могут составить 10–15 млрд куб. м.