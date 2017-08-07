Пострадавшие от паводка в Приморье доставлены в пункты временного размещения (ПВР), около десятка открыты в Надеждинском, Михайловском, Хасанском районах и Уссурийском городском округе.

Власти региона открыли девять пунктов временного размещения: в селе Барабаш и поселке Славянка Хасанского района, в поселке Раздольное Надеждинского района, два в Уссурийске, в селах Кремово, Ивановка, Михайловка и Осиновка Михайловского района. ПВР рассчитаны на размещение до 250 человек каждый, люди обеспечены всем необходимым, говорится в сообщении пресс-службы администрации Приморского края.

Паводок в Приморье вызван ливневыми дождями, в зоне паводка оказались Хасанский, Надеждинский и Михайловский районы и Уссурийский городской округ, где введен режим ЧС.