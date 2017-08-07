В Пермском крае бывший и. о. руководителя территориального управления Росимущества Галина Постаногова подозревается в превышении служебных полномочий. Чиновницу задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело.

По словам Постаноговой, за ней пришли за 12 часов до вылета всей семьи в отпуск. Подозреваемая считает уголовное преследование незаконным, а факт задержания — смехотворным. Она отметила, что силовики просто решили сорвать ей поездку и отдых. В течение трех месяцев до этого они проводили проверку, передает ИА «Ура.ру».

Расследование проводится по факту деятельности Постаноговой в Росимуществе. Она руководила территориальным управлением с 2010 по 2015 год. Затем еще год она проработала заместителем руководителя ведомства.