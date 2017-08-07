Следователи проводят доследственную проверку после падения двухлетнего ребенка из окна жилого дома со второго этажа в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, несчастный случай произошел в городе Удомля. Пострадавший ребенок с травмами был доставлен в медучреждение.

В настоящее время врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение, передает ИА «ТВЕРИГРАД».