Заявленные в утвержденном правительством России паспорте приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни» цели по увеличению к 2020 и 2025 годам числа россиян, придерживающихся ЗОЖ, невозможно реализовать, заявил «Известиям» директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский. В опубликованном на сайте Правительства документе сообщается, что ключевая цель проекта — увеличение доли россиян, приверженных здоровому образу жизни, до 50% к 2020 году, до 60% — к 2025 году. По словам Крестинского, в настоящее время этот показатель составляет около 15%.

Такое резкое увеличение числа россиян, ведущих здоровый образ жизни, нереально, если только не делать какие-то специальные «лагеря здоровья», считает эксперт (в настоящее время здорового образа жизни придерживаются около 15%).

Помимо приучения россиян к ЗОЖ, реализация проекта предусматривает снижение потребления табака и работу над законами в области рекламы алкоголя, табака и нерационального питания.

«Курение, алкоголь — это единичные факторы, а еще есть факторы экологические — давайте заводы закроем пищевые, муку и сахар продавать будем по талонам. Безусловно, табак и спиртное — наиболее заметная история, но другие факторы никто не отменит. Пищевые привычки формируются с детства через культуру, национальные традиции, обычаи, изменение этого требует глубинной трансформации не на уровне запретов и стимулов, а на уровне перестройки способов передачи информации от поколения к поколению», — отметил Юрий Крестинский

На уровне запрета алкоголя и табака можно принять очевидные меры, но это не слишком изменит ситуацию, заключил эксперт.