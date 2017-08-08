Государственный музей-заповедник «Царское Село» представил журналистам архив венценосной семьи Романовых из 201 единицы хранения. В составе коллекции, принадлежавшей частным лицам, — фотографии членов царской семьи, автографы Николая II и рисунки Александры Федоровны, телеграммы Александра III, письма его жены Марии Федоровны и ее сестры, английской королевы Александры.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"

Дружественные музею-заповеднику дилеры сообщили его директору Ольге Таратыновой об архиве, который должен был быть распродан на аукционе Sotheby's Лондоне. Владельцы, имена которых держатся в секрете, — согласно «тайне продавца», согласились продать архив по цене, с которой он поступил бы на торги: свыше 5,3 млн рублей. Музей обратился к своему партнеру Сбербанку, и президент банка Герман Греф распорядился выделить необходимую сумму.

— С исторической точки зрения меня заинтриговали письма великого князя Николая Михайловича, историка Романовых, князю Шервашидзе, — рассказала «Известиям» Ирина Распопова, хранитель рукописей музея. — Эти письма, написанные в последние дни существования Временного правительства, по сути — дневниковые записи. В них фигурируют и «улыбчивый Ленин», и Керенский, и британский посол Бьюкенен.

На аукционах появляются вещи, связанные с Романовыми, но единично; возможность купить подобные предметы таким крупным блоком выпадает редко. Кто они, бывшие владельцы, сумевшие сохранить коллекцию в цельности? Сотрудники ГМЗ предполагают, что это наследники Ксении Александровны, сестры Николая II, поскольку большинство писем либо адресованы ей, либо написаны ею.

— Этот архив мог быть разделен и разошелся бы по частным коллекциям, в итоге растворившись, — заметил на церемонии презентации министр культуры Владимир Мединский. — А ведь по этим предметам можно судить о реальной истории. Есть что-то символическое в том, что архив возвращается в Россию в целости ровно через сто лет после того, как Романовы покинули Царское Село.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"

Самый ранний предмет коллекции датируется серединой 1860-х. Это рисунок крепости, сделанный рукой Александра III незадолго до того, как он посватался к Дагмаре, будущей императрице Марии Федоровне. Самый поздний предмет собрания датируется 1928 годом.

Письма отражают особенности их авторов и нюансы отношений внутри семьи. Мария Федоровна, бывшая датская принцесса, пишет по-русски быстро и уверенно, в то время как ее невестка Александра Федоровна — только по-английски. Ксения Александровна и ее брат Михаил называют друг друга ласкательными именами: она обращается к нему «мой милый Мишенька» или «Мишкин», он в одном из писем подписывается «Кролик».

Специалисты музея считают, что этот архив, ранее не опубликованный, является ценной информацией для историков. Еще не всё атрибутировано, расшифровано и переведено, но уже проведенная графологическая экспертиза не оставляет сомнений в подлинности коллекции.

После того как часть коллекции представили журналистам, ее убрали в фонды. Широкая публика сможет увидеть уникальное приобретение в следующем году, когда будет отмечаться двойная дата: 150-летие со дня рождения Николая II и 100-летие гибели царской семьи. В 2018 году ГМЗ собирается издать каталог, посвященный этому архиву: рекордный короткий срок для подобного научного труда.

В планах музея на 2018 год — открыть несколько помещений восточного флигеля Александровского дворца, ныне находящегося на реставрации. В западном флигеле будет расположен Фонд Романовых, куда войдет и новая коллекция