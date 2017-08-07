В девяти районах Омской области действует карантин из-за африканской чумы свиней. Число уничтоженных животных достигло 9,3 тыс. Владельцам выплатят более 80 млн рублей компенсации.

В селе Борки Кормиловского района, где на днях зафиксирован очаг заражения, у жителей изымают свиней для ликвидации, пишет РИА «Омск-информ». На этой неделе начнутся первые выплаты в пострадавших хозяйствах деревни Верблюжье Саргатского района, где 13 июля впервые был зарегистрирован очаг АЧС.

Напомним, 15 июля заражение обнаружено в поселке Ачаирский Омского района, а в поселке Красный Яр Любинского района нашли туши погибших животных на свалке. Во всем регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Создана комиссия, в состав которой вошли сотрудники окружной администрации, ветеринарной службы, а также представители комитетов территориального общественного самоуправления.