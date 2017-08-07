Сбои связи произошли в Приморье, обрывы оптоволокна вызваны сильными дождями, жители нескольких районов края лишены мобильной и фиксированной связи.

«Частично отсутствует мобильная и фиксированная связь в Партизанском, Лазовском, Ольгинском и Михайловском районах», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы администрации Приморья. Неисправности будут устранены, на местах аварий работают специалисты.

В зоне паводка оказались Хасанский, Надеждинский и Михайловский районы Приморского края, стихия размыла дороги, железнодорожные пути, нарушено энергоснабжение.